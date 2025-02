Falso e calunnia, assolti 4 agenti Polstrada a Taranto

Il Tribunale di Taranto ha assolto quattro agenti della polizia stradale di Palagiano (Taranto) dalle accuse di falso ideologico e calunnia, stabilendo che “il fatto non sussiste”. La stessa Procura aveva richiesto l’assoluzione per insufficienza e contraddittorietà delle prove. L’indagine riguardava un episodio avvenuto il 2 maggio 2020, quando i poliziotti intervennero sull’autostrada A14, nel tratto tra Bari e Taranto, dopo la segnalazione di un’auto che procedeva contromano.

In una stazione di servizio, gli agenti individuarono un veicolo corrispondente alla descrizione, in lento movimento. Dopo aver fermato il conducente, lo identificarono e lo sottoposero all’alcol test, che risultò positivo. L’uomo fu quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e il mezzo venne sequestrato. Quasi un anno dopo, ai quattro agenti fu notificato un avviso di garanzia e nel 2022 furono rinviati a giudizio con l’accusa di aver falsificato il verbale. Oggi, però, il giudice monocratico Raffaele Maria Tronci li ha assolti con formula piena. I poliziotti erano difesi dall’avvocato Antonio La Scala.

Foto Freepik