Schiaffi e minacce ad infermieri, paura in ospedale nel Barese

Due infermieri in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Miulli sono stati aggrediti nel pomeriggio di ieri da una donna, parente di una paziente. Stando alla ricostruzione dei fatti, la donna aveva accompagnato la madre in ospedale intorno alle 16:30. Sebbene le condizioni della paziente non fossero gravi, la figlia avrebbe perso il controllo, iniziando a urlare minacce contro un’infermiera. Quando un collega è intervenuto per calmare la situazione, la donna lo ha colpito con uno schiaffo al volto prima di allontanarsi.

Entrambi gli operatori sanitari, un uomo e una donna, hanno sporto denuncia e hanno riportato prognosi rispettivamente di tre e un giorno. I carabinieri stanno conducendo accertamenti, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza dell’ospedale. La direzione del Miulli ha condannato fermamente l’accaduto, definendolo un gesto “inqualificabile”, ed espresso piena solidarietà ai due infermieri aggrediti.

