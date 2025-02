Incidente a Monopoli. È accaduto nel primo pomeriggio, in contrada Antonelli. Secondo una prima ricostruzione un auto avrebbe impattato contro un muretto a secco ribaltandosi. Ferito il conducente trasportato d’urgenza, in codice rosso, al San Giacomo di Monopoli dagli operatori del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Monopoli. In corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Foto Vivilastrada