Due infermieri aggrediti al Miulli di Acquaviva: “Serve più tutela”

Due infermieri in servizio al pronto soccorso del “Miulli” di Acquaviva delle Fonti sono stati aggrediti nel pomeriggio di mercoledì dalla parente di una paziente. Prima le minacce a un’infermiera, poi uno schiaffo al volto di un collega intervenuto per riportare la calma. Ci sarebbe stato un litigio per i tempi di attesa, nonostante la paziente non presentava un quadro clinico complesso.

“Purtroppo le notizie sulle violenze fisiche e verbali ai danni di medici, infermieri e personale sanitario si allunga ogni giorno – spiegano Vittorio Guglielmi Segretario aziendale al Miulli della CISL FP Bari e Michele Petrelli delegato provinciale CISL Fp Bari – non possiamo e non dobbiamo abituarci a questi comportamenti violenti, umilianti e oltraggiosi. Continueremo a mettere in campo tutte le azioni necessarie per impedire casi di questo tipo, che rappresentano una vera violazione dei lavoratori.

La questione della sicurezza nelle strutture sanitarie continua ad essere prepotentemente al centro del dibattito, per la quale chiediamo con forza maggiore tutela del personale. Per contrastare il fenomeno delle aggressioni è stata introdotta la legge nr.113 del 2020 che prevede l’aumento della pena per chi aggredisce il personale sanitario. È tuttavia necessario un impegno maggiore da parte delle istituzioni e dei cittadini a promuovere il necessario rispetto per il rapporto di collaborazione tra medici e infermieri (e personale sanitario in genere) e pazienti”.