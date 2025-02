Polo bibliotecario nell’ex Rossani a Bari, si sblocca il finanziamento

Svolta per il Polo Bibliotecario Regionale della Puglia presso la ex Caserma Rossani di Bari: la giunta regionale ha approvato una variazione al bilancio per 3.232.070 euro per le risorse stanziate ma non impegnate, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020, “interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”.

Con questo provvedimento si arriva alla copertura finanziaria per l’aggiudicazione di una gara già svolta per gli arredi e le attrezzatura della nuova sede della Teca del Mediterraneo e della Mediateca regionale in due palazzine della ex Caserma Rossani, consentendo l’apertura e la messa in funzione dei primi spazi ristrutturati del compendio, dove troverà sede tra l’altro la Accademia di Belle Arti e spazi per studenti.