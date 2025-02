WhatsApp prova le etichette per i membri dei gruppi

Una novità interessante è emersa dall’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android. Sembra che la piattaforma stia lavorando a una funzionalità che permetterà ai membri delle chat di gruppo di assegnarsi delle etichette identificative. Questa nuova opzione, attualmente in fase di sviluppo, mira a migliorare la chiarezza e l’organizzazione all’interno dei gruppi. Grazie alle etichette, ogni partecipante potrà indicare il proprio ruolo o la propria responsabilità all’interno del gruppo, facilitando la comunicazione e la comprensione tra i membri. Le etichette saranno personalizzabili e visibili solo all’interno del gruppo specifico in cui vengono assegnate, garantendo la privacy degli utenti in altre conversazioni. WhatsApp prevede di offrire la possibilità di digitare la propria etichetta personalizzata, invece di scegliere da un elenco predefinito. Ciò consentirà una maggiore flessibilità e una rappresentazione più precisa del ruolo di ciascun membro.