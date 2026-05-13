Green Fair al via a Bari: il 14 maggio la giornata inaugurale apre il confronto nazionale sulla transizione energetica

Si apre giovedì 14 maggio, alla Fiera del Levante di Bari, la prima edizione di Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili, tre giorni di incontri, tavole rotonde e confronti pubblici dedicati al futuro dell’energia, alle tecnologie pulite, alla ricerca e al ruolo del Sud Italia come piattaforma strategica per la transizione energetica nel Mediterraneo. La partecipazione a Green Fair è gratuita e aperta a pubblico, operatori, scuole, imprese, istituzioni e cittadini. Per accedere gratuitamente alla Fiera basta confermare la propria partecipazione sul sito www.greenfair.it

La giornata inaugurale prenderà il via alle ore 10.00 in Agorà Verde con la Cerimonia inaugurale e la tavola rotonda istituzionale “Le rinnovabili per l’autonomia e la sicurezza energetica italiana”, che aprirà il confronto sul rapporto tra sviluppo delle fonti rinnovabili, sicurezza degli approvvigionamenti, competitività del sistema produttivo e ricadute sui territori.

Sono previsti i saluti istituzionali di Raffaele Fitto, Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea, in videomessaggio, Patty L’Abbate, Europarlamentare, Francesco Ventola, Europarlamentare, Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia, Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia, Vito Leccese, Sindaco della Città Metropolitana di Bari, Francesco Paolicelli, Assessore all’Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Puglia, e Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante.

Alla tavola rotonda istituzionale interverranno Mario Aprile, Presidente di Confindustria Bari-BAT, Ksenia Balanda, Responsabile Eolico Offshore Italia di Nadara, Francesco Paolo Garofoli, Direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Puglia, Fabio Paccapelo, Chief Technical Officer del Gruppo Hope, Augusto Raggi, Head of Macro Area Sud e Isole Affari Istituzionali di Enel, e Valeria Viti, Partner dello Studio Legale PedersoliGattai. La sessione sarà moderata dalla giornalista Donatella Azzone.

Green Fair è realizzata con il patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Università e della Ricerca, con la partecipazione del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Tra i partner figurano Regione Puglia, Comune di Bari, Nuova Fiera del Levante, ARPAL Puglia, Camera di Commercio di Bari, ANCI Puglia, Confindustria Puglia e Confindustria Bari-BAT.

“Green Fair nasce per mettere attorno allo stesso tavolo imprese, istituzioni, università, ricerca, territori e cittadini – dichiara Maddalena Milone, CEO di Meeting Planner, società organizzatrice dell’iniziativa – Non vogliamo proporre una semplice fiera di settore, ma un’agorà pubblica in cui discutere in modo concreto di energia, innovazione, procedure, investimenti, competenze e impatto sociale della transizione. Partire da Bari e dalla Puglia significa riconoscere al Mezzogiorno un ruolo centrale nella costruzione del futuro energetico del Paese”.

La prima giornata sarà costruita attorno a due spazi di confronto paralleli, Agorà Verde e Agorà Blu, con un programma che affronta alcuni dei principali nodi della transizione energetica italiana: accessibilità dell’energia, infrastrutture, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, rapporto con i territori e nuove filiere industriali.

In Agorà Verde, dopo l’apertura istituzionale, il Forum Energia di Legambiente-Distretto Produttivo per le Energie Rinnovabili affronterà il tema della produzione rinnovabile come leva di sviluppo territoriale, con particolare attenzione al rapporto tra comunità locali, imprese, modelli energetici distribuiti e nuove forme di partecipazione.

Nel pomeriggio il panel “Energia e Acqua: opportunità e sfide” metterà al centro il legame sempre più strategico tra sistema energetico, gestione della risorsa idrica, infrastrutture e innovazione tecnologica. A seguire, “Confronto sugli scenari energetici con focus legato alla realtà territoriale” sarà dedicato alle prospettive industriali, economiche e regolatorie della transizione nel contesto pugliese e meridionale.

Il focus “Ruolo dell’offshore nella transizione energetica” approfondirà il potenziale dell’eolico offshore come settore in grado di connettere produzione rinnovabile, portualità, filiere industriali e sviluppo del Mediterraneo. La giornata dell’Agorà Verde si chiuderà con “Edifici intelligenti, efficienti e pronti al futuro”, dedicato all’efficienza energetica, alle tecnologie per la riduzione dei consumi e al ruolo degli edifici nella decarbonizzazione.

In Agorà Blu, la prima sessione, “Strategie per ridurre l’onere energetico per imprese e cittadini”, affronterà uno dei temi più vicini alla vita quotidiana e alla competitività del sistema produttivo: il costo dell’energia e le possibili soluzioni per renderlo più sostenibile, attraverso innovazione, efficienza, nuovi modelli di consumo e strumenti di mercato.

Nel pomeriggio, il confronto entrerà nel merito di alcune tecnologie e infrastrutture decisive per il futuro del sistema energetico. “BESS e Mercati energetici” sarà dedicato ai sistemi di accumulo e al loro ruolo nella stabilizzazione della produzione da fonti rinnovabili e nell’evoluzione dei mercati. “Idrogeno come infrastruttura di sistema” approfondirà le prospettive dell’idrogeno verde come vettore energetico, con attenzione al rapporto tra ricerca, industria e infrastrutture.

Il company talk “Rinnovabili per la competitività e la sicurezza energetica: strumenti, regole e scenari” proporrà una riflessione sulle condizioni necessarie per accelerare gli investimenti e rafforzare la sicurezza energetica del Paese. La giornata si chiuderà con “La gestione dei rifiuti, tra territori ed economia circolare globale”, dedicato al rapporto tra gestione ambientale, filiere del recupero, economia circolare e sostenibilità dei territori.

I protagonisti della prima edizione

Tra le realtà coinvolte nella prima edizione figurano istituzioni, università, associazioni di settore, centri di ricerca, aziende, partner e operatori nazionali e internazionali attivi nella filiera dell’energia, dell’ambiente, delle infrastrutture, della finanza e dell’innovazione, tra gli altri, rappresentanti di Regione Puglia, Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Università degli Studi di Foggia, Università del Salento e Università LUM “Giuseppe Degennaro”, insieme ad associazioni e fondazioni come AERO, AIAS, ANEV, Kyoto Club, FAI, Legambiente e Fondazione NEST.

Tra aziende, studi professionali e operatori presenti nel programma figurano Enel, Iberdrola, Nadara, Asja, BonelliErede, Legance, Studio PedersoliGattai, RP Global, Gruppo Hope, Inergia, GDS, Novaenergy, Sistemi Energetici e altre realtà attive nella filiera della transizione energetica.

La scelta di Bari e della Fiera del Levante conferma la volontà di collocare Green Fair in una prospettiva mediterranea. La Puglia, già territorio centrale per la produzione da fonti rinnovabili, diventa il punto di partenza per una riflessione più ampia sul ruolo del Mezzogiorno nella nuova geografia dell’energia: non più area periferica, ma piattaforma strategica per infrastrutture, competenze, innovazione, filiere industriali e cooperazione tra Europa e Mediterraneo.

“Green Fair è un laboratorio di futuro, ma anche un dispositivo di realtà. Per questo il Comitato Scientifico ha lavorato per garantire coerenza tra visione e contenuti, stimolando il dialogo tra ricerca applicata, imprese e cittadini. La sfida energetica non è tecnica, è culturale: serve coraggio, ma anche rigore”, afferma Umberto Berardi, presidente del Comitato Scientifico di Green Fair e professore ordinario di Fisica Tecnica al Politecnico di Bari.