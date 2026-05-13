Bari, rottamazione tributi comunali: parte l’iter. “No ad un condono generalizzato”

Dando seguito alla volontà dell’amministrazione comunale di avviare formalmente l’iter per l’introduzione della definizione agevolata dei Tributi Locali (ai sensi della Legge 199/2025), l’assessore al Bilancio e alla Fiscalità locale Diego De Marzo ha inviato nei giorni scorsi una direttiva alla Direzione della ripartizione Tributi finalizzata a concludere i lavori attraverso un cronoprogramma e una proposta di Regolamento comunale. Secondo la direttiva, alla luce dei tempi tecnici previsti per i Municipi e la Commissione consiliare, l’iter consiliare dovrà svolgersi in tempi utili per consentire la discussione in Consiglio comunale entro il mese di luglio e la successiva apertura della finestra di adesione di 60 giorni in autunno (settembre – novembre).

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di riforma e modernizzazione della fiscalità locale avviato sin dall’inizio del mandato, fondato su una visione equilibrata che coniuga equità fiscale, sostegno ai contribuenti, rafforzamento della riscossione ordinaria e miglioramento del rapporto di fiducia tra cittadino e pubblica amministrazione.

Non è un caso che negli ultimi due anni le politiche di tax compliance e di emersione spontanea promosse abbiano già prodotto risultati significativi. Basti pensare, a titolo esemplificativo, al miglioramento delle riscossioni tributarie di circa l’8% nel primo anno, cui si è aggiunto un ulteriore 1,2% nel secondo, e un recupero di quasi 5.000 nuove utenze TARI, con effetti positivi sia sul piano delle entrate sia sul quello dell’equità distributiva.

Questa nuova misura non rappresenterà, quindi, un “condono generalizzato”, ma uno strumento organico volto a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie, sostenere famiglie e imprese in difficoltà e incrementare il recupero effettivo delle entrate comunali, nel pieno rispetto degli equilibri finanziari dell’ente.

Nella fase iniziale non potranno essere presi in considerazione i crediti affidati all’Agenzia della Riscossione (esclusi dall’applicazione della definizione agevolata secondo l’attuale quadro normativo), ma l’amministrazione continuerà a seguire con attenzione le evoluzioni normative, riservandosi di considerare eventuali ulteriori forme di estensione attraverso l’adesione alle definizioni agevolate statali per tali carichi (in particolare quelli maggiormente vetusti, oltre i 10 anni).

Nel dettaglio, la proposta intende prevedere:

una significativa e impattante riduzione delle sanzioni e degli interessi (l’ipotesi è quella di soluzioni comprese tra l’80/90% di abbattimento) connessi ai principali cespiti di entrata comunale (IMU, TARI e CUP) e relativi accertamenti , mantenendo comunque una ridottissima quota residua a tutela del principio di leale collaborazione tra fisco e contribuente, anche a tutela di chi adempie regolarmente ai propri obblighi tributari, evitando così di disincentivare la riscossione ordinaria, fondamentale per la programmazione dell’ente (tra il 2025 e il 2024, ad esempio, il miglioramento della percentuale di riscossione Tari e la conseguente riduzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità avranno un impatto positivo di nuove risorse liberate per la programmazione del bilancio 2027/2029 di circa 1,5 mln di euro, secondo le prime stime. Recuperare risorse strutturali si rende indispensabile a fronte delle sempre maggiori esigenze connesse alla manutenzione e gestione delle nuove opere);

(l’ipotesi è quella di soluzioni comprese tra l’80/90% di abbattimento) (IMU, TARI e CUP) , mantenendo comunque una ridottissima quota residua a tutela del principio di leale collaborazione tra fisco e contribuente, anche a tutela di chi adempie regolarmente ai propri obblighi tributari, evitando così di disincentivare la riscossione ordinaria, fondamentale per la programmazione dell’ente (tra il 2025 e il 2024, ad esempio, il miglioramento della percentuale di riscossione Tari e la conseguente riduzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità avranno un impatto positivo di nuove risorse liberate per la programmazione del bilancio 2027/2029 di circa 1,5 mln di euro, secondo le prime stime. Recuperare risorse strutturali si rende indispensabile a fronte delle sempre maggiori esigenze connesse alla manutenzione e gestione delle nuove opere); contestualmente, l’ inclusione nel regime di agevolazioni del contenzioso tributario , attraverso forme estremamente incentivanti, al fine di ridurre tempi, costi amministrativi e incertezza legata all’esito dei giudizi;

, attraverso forme estremamente incentivanti, al fine di ridurre tempi, costi amministrativi e incertezza legata all’esito dei giudizi; una finestra straordinaria per l’emersione spontanea delle utenze TARI non dichiarate e che si autodenunciano, in considerazione del rilevante interesse pubblico connesso all’ampliamento della platea contributiva, del beneficio diretto e immediato per i cittadini/imprese regolarmente iscritte e, infine, del miglioramento dell’equità del sistema di finanziamento del servizio.

“L’obiettivo dell’amministrazione – dichiara Diego De Marzo – è stato dal primo giorno quello di costruire una fiscalità locale più moderna, equa e sostenibile. E lo abbiamo dimostrato con numerosi provvedimenti. Ora vogliamo aiutare ulteriormente cittadini e imprese a mettersi in regola, mantenendo però linearità e coerenza, senza scoraggiare, quindi, il regolare adempimento ordinario e chi ha sempre osservato correttamente i propri obblighi tributari. Per questo motivo abbiamo definito un cronoprogramma e stiamo costruendo una linea di equilibrio che preveda un abbattimento impattante e significativo di sanzioni e interessi mantenendo però una piccola quota residua, senza arrivare quindi all’azzeramento totale. Coglieremo l’occasione per promuovere al contempo delle forti agevolazioni in relazione agli strumenti di deflazione del contenzioso tributario, nonché nuove misure straordinarie per l’emersione spontanea delle utenze sconosciute TARI: ampliare stabilmente la platea contributiva, infatti, produce un beneficio immediato e strutturale per la collettività, perché consente una distribuzione più equa del costo del servizio rifiuti tra tutti gli utenti”.

Si intende prevedere inoltre:

l’ estensione della definizione agevolata anche ai crediti già oggetto di titolo esecutivo ;

; la possibilità di prevedere piani di rateizzazione sostenibili per i contribuenti e per l’ente;

per i contribuenti e per l’ente; modalità digitali semplificate per la presentazione delle domande , indispensabili per gestire i flussi ed estendere il più possibile l’ambito temporale degli atti definibili ( si sta lavorando per includere tutti gli atti definibili fino al 31/12/2024) per agevolare il più possibile cittadini e imprese;

, indispensabili per gestire i flussi ed estendere il più possibile l’ambito temporale degli atti definibili ( si sta lavorando per includere tutti gli atti definibili fino al 31/12/2024) per agevolare il più possibile cittadini e imprese; la conclusione dei lavori di coordinamento con le altre ripartizioni comunali eventualmente interessate dalla normativa ai fini della predisposizione del Regolamento nei tempi indicati;

eventualmente interessate dalla normativa ai fini della predisposizione del Regolamento nei tempi indicati; un cronoprogramma da parte della Direzione Tributi, finalizzato a prevedere la discussione consiliare entro fine luglio e l’attivazione della finestra di adesione dei 60 gg previsti dalla normativa nel periodo autunnale.

“La nostra idea di amministrazione – conclude De Marzo – non è quella di una fiscalità punitiva, ma di una fiscalità giusta, capace di recuperare risorse strutturali oltre che straordinarie, aumentare l’equità, sostenere il tessuto economico e rafforzare il rapporto di fiducia tra Comune e cittadini. Questa proposta si colloca esattamente in questa visione, senza contrapporre categorie di contribuenti.

Molte famiglie e molte attività economiche vivono ancora difficoltà accumulate negli ultimi anni: il Comune intende aiutare chi vuole rimettersi in regola garantendo sostenibilità e capacità di programmazione. È fondamentale, però, evitare qualsiasi messaggio distorto secondo cui possa risultare più conveniente non adempiere anziché pagare regolarmente quanto dovuto. Questa proposta nasce con l’obiettivo dichiarato di coniugare il doveroso sostegno a chi è in difficoltà con la tutela dei contribuenti virtuosi.

Ultimata la fase di redazione della proposta di Regolamento, avvieremo entro l’inizio di giugno l’iter consiliare in modo tale che, attraverso un costruttivo confronto con le diverse sensibilità, si possano definire i dettagli finali dei contenuti, concludendo così l’approvazione dello stesso entro la fine di luglio”.