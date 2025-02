Bari, attivato lo sportello del commercialista

È attivo, presso la sede della ripartizione Tributi, lo Sportello del commercialista, il nuovo servizio pensato per fornire informazioni utili su specifiche tematiche di competenza dei commercialisti, aperto a seguito del protocollo d’intesa tra il Comune di Bari e l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari siglato lo scorso 14 gennaio a Palazzo di Città.

Lo sportello è un punto di prima informazione e orientamento dedicato alla cittadinanza e alle imprese su alcune tematiche di competenza dei dottori commercialisti, come la costituzione e avvio di un’associazione, l’apertura di una partita IVA o le informazioni relative ai regimi fiscali agevolati o all’accesso a bandi comunali di finanza agevolata disponibili. La consulenza di prima informazione a cittadini e imprese è totalmente gratuita e viene svolta attraverso un turn-over di commercialisti volontari che hanno aderito all’iniziativa.

E’ consigliabile la prenotazione tramite il sistema TuPassi, all’interno dei servizi della ripartizione Tributi. Gli utenti e i cittadini interessati potranno presentarsi presso lo sportello 1, al piano terra della ripartizione Tributi (Corso Vittorio Emanuele II 113).

Di seguito il calendario delle aperture per i mesi di febbraio e marzo 2025, durante i quali lo sportello sarà attivo ogni martedì, durante la mattinata:

Martedì 25 febbraio : dalle ore 9 alle ore 11

: dalle ore 9 alle ore 11 Martedì 4 marzo : dalle ore 9 alle ore 11

: dalle ore 9 alle ore 11 Martedì 11 marzo: dalle ore 9 alle ore 11

dalle ore 9 alle ore 11 Martedì 18 marzo: dalle ore 9 alle ore 11

dalle ore 9 alle ore 11 Martedì 25 marzo: dalle ore 9 alle ore 11.

Come previsto dal protocollo siglato a gennaio, saranno, inoltre, successivamente attivati un canale telematico dedicato ai professionisti iscritti all’ordine, tramite il quale i commercialisti potranno ottenere informazioni per conto di cittadini e imprese deleganti e presentare istanze, e un canale di prenotazione di appuntamenti dedicato ai commercialisti e agli esperti contabili che assistono quotidianamente cittadini e imprese, relativo alle informazioni su tributi comunali come Tari e Imu.

“L’attivazione dello Sportello del commercialista è un risultato importante, frutto del prezioso lavoro svolto assieme all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari, che ringrazio ancora una volta per il grande lavoro di squadra – ha sottolineato l’assessore Diego De Marzo -. Oggi abbiamo reso noto il primo calendario delle aperture, fino alla fine di marzo, e proseguiremo a comunicare con continuità le successive date di questo servizio, con l’obiettivo di rafforzarlo e migliorarlo ulteriormente nel tempo. Rendere disponibili consulenze gratuite di prima informazione su diversi temi di competenza dei commercialisti significa facilitare la vita dei cittadini e il lavoro delle imprese, rendendo più semplice l’accesso ai servizi e alle informazioni. Continueremo, quindi, ad agire in questa direzione, per favorire, sempre più, una maggiore vicinanza tra cittadini, professionisti ed imprese nel settore dei tributi e della fiscalità locale”.