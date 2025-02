Incendio in una scuola a Rutigliano, indagano i carabinieri

Intervento dei vigili del fuoco da mezzanotte alle prime luci del’alba di domenica scorsa 23 febbraio a Rutigliano. Due squadre al lavoro per quattro ore sono intervenute per spegnere i vari roghi ed evitare maggiori danni alle strutture e gli arredi dell’Istituto Secondario Superiore Alpi-Montale. I Carabinieri sul posto per le indagini del caso.