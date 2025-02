Mezzi pesanti e micromobilità, a Bari controlli serrati nel weekend

Continuano i controlli congiunti della Polizia locale di Bari con i tecnici della Motorizzazione civile per garantire la sicurezza stradale. Gli ultimi interventi coordinati si sono concentrati su autotrasporto e micromobilità. Nella giornata di venerdì 21 febbraio, nove sono stati i mezzi pesanti sottoposti a verifica e dieci le violazioni accertate, come riportato nel report elaborato dal comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo. Nello specifico, sono state contestate tre violazioni per “manomissione o non conformità del tachigrafo intelligente”, cinque in “fascia grave per mancato riposo giornaliero2, una per “mancato rispetto delle prescrizioni sulla licenza comunitaria del trasporto conto terzi delle merci”, una per “eccesso di velocità2 (118 km/h). La Polizia locale ha inoltre disposto la sospensione e il ritiro di tre patenti di guida e il fermo amministrativo di un complesso veicolare per tre mesi.

Sabato 22 febbraio, invece, le attività di verifica hanno riguardato la micromobilità: nove i veicoli sottoposti a controllo, di cui tre biciclette a pedalata assistita, risultate tutte regolari, e sei ciclomotori, quattro dei quali irregolari. Nel complesso sono state elevate quattro sanzioni per “ciclomotore alterato”, tre per “guida senza patente”, tre per “incauto affidamento a soggetto privo di patente di guida”, una per “ciclomotore con revisione periodica scaduta”.

“La specializzazione dei nostri agenti e la collaborazione con l’unità mobile della Motorizzazione civile rendono la verifica delle caratteristiche tecniche dei veicoli in circolazione sempre più puntuale, grazie anche all’efficienza degli strumenti tecnologici a nostra disposizione – commenta l’assessora alla Vivibilità Urbana, Carla Palone -. Ci stiamo concentrando da mesi sui mezzi pesanti, che quotidianamente spostano merci e persone in città, e sulla micromobilità: potenziare l’attività di controllo auspichiamo abbia anche un effetto preventivo, per scoraggiare comportamenti illeciti e garantire la sicurezza delle nostre strade”.