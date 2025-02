Mobilità sostenibile, a Bari arriva una nuova App

Continua a crescere l’offerta di servizi di mobilità nell’ambito della sperimentazione MaaS for Italy del Comune di Bari. Da oggi, infatti, è disponibile un nuovo MaaS operator, Tabnet che consente l’acquisto di tutti i titoli di viaggio, inclusi gli abbonamenti, di Ferrovie Nord Barese (FNB) con uno sconto del 50% grazie all’incentivo previsto dal progetto. L’app Tabnet, scaricabile dagli store Google e Apple, offre anche la possibilità di ricaricare il borsellino virtuale personale direttamente presso le tabaccherie aderenti, garantendo maggiore flessibilità e accessibilità agli utenti. Con l’introduzione di Tabnet, i MaaS Operator attivi a Bari salgono a quattro: Urbi, Mooneygo, Wetaxi e Tabnet.

I servizi di mobilità acquistabili con lo sconto del 50% attraverso queste piattaforme comprendono: Amtab, Trenitalia (tratte regionali da e per Bari), Bit Mobility, DoTT, Ferrovie Nord Barese (treni e bus, biglietti singoli, abbonamenti e combinati). “L’arrivo dell’app Tabnet permette di rafforzare l’offerta di servizi di mobilità scontati a disposizione dei cittadini che hanno aderito o aderiranno all’iniziativa MaaS – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Domenico Scaramuzzi – e favorisce soprattutto quegli studenti e quei pendolari che fino ad oggi non potevano pienamente usufruire dei vantaggi legati alla sperimentazione. Questo è un altro tassello della nostra strategia per incentivare l’uso del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo dell’auto privata e migliorare la qualità della vita urbana.”

Il progetto MaaS for Italy a Bari

La sperimentazione MaaS for Italy nasce con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la sostenibilità del trasporto pubblico attraverso l’integrazione digitale dei servizi di mobilità. Il progetto prevede incentivi economici e una piattaforma tecnologica che permette agli utenti di pianificare e acquistare soluzioni di viaggio personalizzate, combinando diverse modalità di trasporto con un unico strumento.

Bari è una delle città pilota di questa sperimentazione nazionale, con un impegno costante nel promuovere l’adozione di soluzioni innovative per una mobilità più efficiente, inclusiva ed ecologica. L’iniziativa è rivolta a cittadini, pendolari e studenti, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dall’auto privata e incentivare l’uso di mezzi condivisi e sostenibili. Per aderire alla sperimentazione MaaS for Italy e beneficiare degli incentivi, è sufficiente registrarsi al link: https://atlas.openmove.com/#/login/incentives/incentivi-bari?signup=true e scaricare una o più app aderenti al progetto. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina del sito del Comune di Bari dedicata al progetto MaaS: https://www.comune.bari.it/web/trasporti-e-viabilita/maas-mobility-as-a-service.