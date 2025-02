10eLotto, a Bari vinti due milioni e mezzo di euro

Arriva da Bari la vincita più alta del 10eLotto del 2025, un 10 Oro da 2,5 milioni di euro, con una schedina di soli quattro euro. Il colpo milionario – riferisce una nota di Agipronews, è stato centrato nella tabaccheria Ronzulli in via Camillo Rosalba. “Nel nostro esercizio non era mai arrivata una vincita di questa portata. Siamo arrivati fino a 50mila euro, una volta 100mila, ma mai sopra il milione di euro”, dice la titolare Eleonora Ronzulli, secondo quanto riferisce la nota. “Qui c’è sempre una clientela abituale che gioca al 10eLotto. Abbiamo anche un importante hotel nelle vicinanze – aggiunge – ma i turisti sono orientati per lo più sui Gratta e Vinci, quindi penso che il vincitore sia di zona”. Finora nessuno si è fatto vivo per festeggiare l’enorme successo. “Non abbiamo ricevuto nessuna visita o messaggio. Sinceramente non è questa la cosa importante, ma che i soldi vengano spesi in maniera coscienziosa”, conclude la titolare della tabaccheria.

(foto freepik)