Bai, “Sanno di umanità”: incontri su legalità e solidarietà

Dopo l’avvio con la presentazione del calendario generale, si terrà domani, mercoledì 26 febbraio, dalle ore 16.30 alle 18.30, presso il L.A.B. – Laboratorio Adolescenti Bari, sull’extramurale Capruzzi 86, il secondo incontro del ciclo di appuntamenti “Sanno di umanità”, ideati dall’associazione Gens Nova Odv, con il patrocinio gratuito del Comune di Bari, per sensibilizzare la cittadinanza sulla cultura della legalità, sul rispetto dei diritti umani e sulla centralità dell’ascolto e della solidarietà.

Gli eventi, aperti a tutti, verteranno su una serie di temi attinenti alle finalità statutarie dell’associazione, legate alla cura di se stessi e degli altri: operatori umanitari, esperti legali, medici e psicologi saranno impegnati ad affrontare argomenti, circostanze e problemi che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni ma che, troppo spesso, sono poco considerati.

“Sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di fare del bene in una società dominata da violenza e mediocrità è stata la scintilla che mi ha portata a concepire questo progetto, per cui ringrazio l’avv. Antonio Maria La Scala, fondatore dell’associazione, che ha voluto affidarmi questo compito – dichiara Raffaella Ferrara, ideatrice dei seminari e volontaria di Gens Nova -. Con entusiasmo, ci siamo attivati affinché potessimo dar voce a tutte quelle persone che, nel corso della loro esistenza, hanno subito violenza, che quella voce non hanno più e per ridare dignità a quanti l’hanno perduta”.

L’appuntamento in programma domani, a cura di Filippo Giordano e Tommaso Montemurno, sarà dedicato alla “Musica, Musicoterapia e dolore”.

Di seguito il programma completo degli appuntamenti, che si terranno sempre di mercoledì dalle ore 16.30 alle 18.30, negli spazi del L.A.B.:

· 5 marzo: “L’odissea umana del migrante: dallo sbarco all’accoglienza” (Filomena Merchionne; Gianpietro Occhiofino);

· 12 marzo: “Confort food: rifugiarsi nel cibo per alleviare il dolore” (Paola Acquaviva; Patrizia Pignataro);

· 26 marzo: “Reati ambientali e malattie correlate” (Cristiano Scardia; Paolo Danza);

· 2 aprile: “Misure riabilitative a sostegno delle vittime di violenza fisica” (Eleonora Mastrangelo; Marta Bellini; Jole Losole);

· 30 aprile: “Educare mediante l’espressione artistica: performance di canto e danza ritmo terapia” (Rosangela Russo;Sara Colonna);

· 21 maggio: “Gli effetti della violenza psicologica sulla salute dei reni. L’emozione della paura e la sua incidenza sull’insorgenza della CKD” (Loreto Gesualdo; Antonio Maria La Scala);

· 28 maggio: “Devianza minorile e crescita post traumatica negli ambienti mafiosi: salvarsi si può” (Vitandrea Marzano; Raffaele Diomede).

Il ciclo di incontri terminerà con un convegno conclusivo, previsto a giugno, sul tema del volontariato e a cura dell’avv. Antonio Maria La Scala e di don Angelo Cassano, referente regionale dell’associazione “Libera contro le Mafie”.

L’ingresso agli eventi è libero e gratuito.