Bari, aumenta la raccolta differenziata a gennaio

Nel mese di gennaio 2025, la raccolta differenziata sul territorio della città di Bari si è attestata al 48% (media tra il servizio stradale e quello porta a porta) che segna una crescita di più di 5 punti in percentuale rispetto all’ultima rilevazione. Un risultato lusinghiero, che premia l’impegno dei cittadini e dell’Azienda e che è certamente orientato dalla straordinaria risposta fornita dai residenti di Sant’Anna, San Giorgio e Torre a mare che, proprio da gennaio, si stanno confrontando con la raccolta porta a porta.

Nello specifico, in media, in questi territori, si è passati da una media del 41% (dato dal 30 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, con la raccolta stradale) a una media del 75% (dato dal 13 gennaio al 23 febbraio 2025, con il porta a porta). Numeri eccellenti, in costante crescita, con una punta dell’81%, nella settimana dal 17 al 23 febbraio.

E sono assolutamente lusinghieri anche i dati relativi alle chiamate arrivate al Numero verde 800011558 dell’Uo di Bari, in relazione alla campagna di sensibilizzazione sull’abbandono degli ingombranti, avviata da Amiu Puglia lo scorso 22 gennaio.

Si è infatti passati da un totale di prenotazioni pari a 536 (454 al Numero verde e 82 con il form on line) il 7 gennaio a un totale di 650 (546 al Numero verde e 104 per il form con line) il 22 febbraio con una crescita del 21%.

Ancora più considerevole è il confronto tra lo stesso periodo del 2024 (01 gennaio-22 febbraio) del 2024 quando il totale era stato di 3674 prenotazioni (3031 al Numero verde e 643 on line) e del 2025 con un totale di 4418 prenotazioni (3689 al Numero verde e 729 on line).

Per la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro si tratta “di numeri ragguardevoli che premiano il lavoro di Amiu Puglia ma anche il grande impegno dei cittadini”. “Approcciare con una nuova modalità di raccolta non è mai semplice, per questo motivo l’Azienda, d’intesa con l’Amministrazione comunale e con Conai, si è impegnata in una grande opera di sensibilizzazione, iniziata già lo scorso autunno, per spiegare agli utenti cosa sarebbe cambiato e come adoperarsi per conferimenti sempre più attenti e virtuosi. I numeri specifici della parte di Municipio 1 interessata dal porta a porta ci confortano assolutamente e si integrano con quelli delle altre zone, dove il porta a porta, dal 2017, è progressivamente arrivato. E’ un oggettivo dato di fatto che questa modalità di raccolta faccia da insostituibile volano per portare i numeri medi della città di Bari sempre più verso gli obiettivi che ci siamo prefissi”.

“Per quanto riguarda, poi, i dati del Numero verde, anche in questo caso siamo molto soddisfatti. La campagna di sensibilizzazione che abbiamo avviato affronta un tema molto importante e delicato con un registro simpatico e appare del tutto evidente che stia funzionando e abbia fatto presa sugli utenti. Amiu Puglia offre un servizio di ritiro gratuito degli ingombranti, a domicilio: basta solo prenotare attraverso il Numero verde 800011558 oppure con il form on line, concordare un appuntamento e i nostri operatori si occupano del ritiro degli ingombranti nei pressi del domicilio. Una modalità organizzata, puntuale e performante che è la migliore risposta agli abbandoni selvaggi dei rifiuti nelle strade della nostra città così come nelle campagne circostanti. Non ci stancheremo mai di impegnarci in questo senso, cercando la collaborazione costante dei cittadini e i numeri ci stanno dando ragione”.