Orsara città dello sport, su 2400 cittadini 300 sono tesserati

Orsara di Puglia, piccolo comune del Foggiano di circa 2400 residenti, è una città di sportivi. Infatti, circa 300 cittadini, pari al 13% della popolazione, in maggioranza bambini e giovani, sono tesserati alle sette società sportive che operano nel piccolo comune. A loro, poi, si aggiungono le persone di ogni età che praticano podismo, trekking, ciclismo e altre discipline senza aderire ad alcuna associazione. “Il paese esprime una vivacità sportiva di tutto rispetto – spiega il sindaco Mario Simonelli – anche grazie alle infrastrutture che sono state oggetto di interventi di riqualificazione”. Il campo sportivo comunale, oltre a essere utilizzato dalla Asd Orsara di Puglia calcio, compagine che milita del campionato di prima categoria campana, ospita anche le squadre femminili under 15 e under 17 del Calcio Foggia 1920. Protagoniste dello sport a Orsara di Puglia sono le donne, soprattutto (ma non solo) grazie alla Asd Orsarosa, realtà sportiva che opera dal 2019.

Sono 25 i ragazzi dai 6 ai 14 anni iscritti all’Orsara Street Soccer, associazione che si occupa anche di ginnastica polifunzionale. Oltre al campo sportivo comunale, Orsara di Puglia ha un campetto polivalente, un campo da tennis, un box bike sharing, la palestra dell’istituto scolastico comprensivo per le attività ginniche degli studenti, il Parco San Mauro per poter muoversi all’aria aperta e, nei prossimi mesi, il paese avrà a disposizione anche una palestra di comunità completamente attrezzata. “Stiamo cercando di favorire la pratica sportiva – conclude il primo cittadino – perché essa ha riverberi positivi a tutti i livelli, non solo per la salute, ma anche per i valori che trasmette”.