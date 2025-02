‘Capocollo di Martina Franca Igp’, Tar conferma denominazione

E’ legittima la denominazione Igp del capocollo di Martina Franca da parte del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Lo ha stabilito, con sentenza pubblicata oggi, il Tar del Lazio che ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, presentato da una società produttrice non ubicata in Valle d’Itria che contestava il riconoscimento geografico specifico da parte del ministero. A riferirlo è il Comune di Martina Franca (Taranto), precisando che “l’opposizione del ricorrente al riconoscimento era già stata respinta dal ministero che, nel disciplinare, aveva riconosciuto come area di produzione Igp del capocollo di Martina Franca i Comuni della Valle d’Itria di Martina Franca, Locorotondo e Cisternino”. “Non posso che esprimere la mia soddisfazione per questa sentenza del Tar del Lazio. E’ un tassello importante – ha commentato il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano – nel percorso di valorizzazione del capocollo di Martina Franca, prodotto tipico della nostra zona ed eccellenza della produzione agroalimentare del nostro territorio. Ringrazio l’associazione Produttori capocollo di Martina per l’impegno profuso negli anni per il riconoscimento della tipicità di questo nostro prodotto identitario, espressione di un’antica tradizione e di una nobile arte norcina di Martina e della Valle d’Itria”.