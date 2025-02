Gene Hackman e la moglie trovati morti in casa

L’attore due volte vincitore del premio Oscar Gene Hackman è stato trovato morto nella sua casa di Santa Fe insieme alla moglie, la pianista Betsy Arakawa. Anche il cane della coppia è stato trovato morto in casa. Lo sceriffo della contea di Santa Fe, nel New Mexico, ha dichiarato: “Possiamo confermare che Gene Hackman e sua moglie sono stati trovati morti mercoledì pomeriggio nella loro residenza di Sunset Trail. C’è un’indagine in corso”.

Nato il 30 gennaio 1930 a San Bernardino, in California, Gene Hackman si era sposato nel 1956 con Fay Maltese dalla quale ha avuto tre figli: Christopher Allen, Elizabeth Jean e Leslie Anne. Nel 1986 il divorzio dopo trent’anni di matrimonio. Nel 1991 si era risposato con la musicista Betsy Arakawa, trovata morta con lui nella loro casa Si è ritirato dall’industria cinematografica nel 2004.