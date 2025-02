Molfetta, al via “Insuperabili”: inclusione lavorativa per disabili

Si chiama “Insuperabili” ed è il nuovo progetto di inclusione lavorativa di Contasudinoi, la onlus di Network Contacts che da anni rappresenta un punto di riferimento per le sue azioni di carattere fortemente sociale. Il progetto, in collaborazione con alcune attività di ristorazione di Molfetta e del territorio, punta a garantire l’inserimento lavorativo a giovani con disabilità e proprio in quest’ottica si appresta a vivere una fase decisiva.

Contasudinoi ha infatti iniziato a raccogliere e valutare le candidature per proporle poi ai partner commerciali. “Candidarsi è semplicissimo – afferma la presidente della onlus, Diletta Rosati – Basta inviare una mail a info@contasudinoi.info, indicando nome, cognome, data di nascita, comune di residenza e recapito telefonico. Ovviamente il nostro auspicio è che arrivino tante candidature, in modo da poter sottoporre all’attenzione dei ristoratori quanti più profili possibile. Siamo convinti che possa essere una straordinaria opportunità, non solo per le persone che si candideranno ma anche per le attività commerciali che le inseriranno nel loro organico. Queste ragazze, questi ragazzi possono dare tantissimo”.

Il progetto “Insuperabili”, avviato con il sostengo del bando Otto per Mille della Chiesa valdese, vivrà più fasi. Dopo quella di job posting e raccolta delle candidature, ci sarà un incontro con le realtà di ristorazione per illustrare il valore dell’inserimento lavorativo e individuare quelle disponibili ad aderire al percorso. A seguire sarà predisposto un percorso formativo, di tirocinio e inserimento lavorativo e, dulcis in fundo, verranno organizzati incontri pubblici e presentazioni per raccontare il progetto e condividerne i risultati. “Durante questi eventi – prosegue Diletta Rosati – faremo parlare le ragazze, i ragazzi, le aziende coinvolte. Vogliamo diffondere buone pratiche e rendere il percorso di inclusione davvero una buona abitudine”. Sarà possibile inviare le candidature entro il 28 febbraio. Molfetta ha tutto per mettersi al lavoro, letteralmente, per rimuovere ogni forma di barriera e pregiudizio.