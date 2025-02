Zona franca e centro servizi al porto a Molfetta: il bando

Una delle poche zone franche della Puglia, unica a nord di Bari, è a Molfetta, città che, col nuovo porto commerciale e la zona industriale, ne fa un punto strategico non solo in Puglia ma anche in tutto il Basso Adriatico. Tutto questo è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione di Saverio Tammacco, Presidente della Commissione bilancio della Regione, e alla lungimiranza della Direzione interregionale delle dogane. Sarà quindi un mix pubblico e privato a realizzare la Zona franca doganale e il centro servizi nel nuovo porto commerciale di Molfetta.

C’è tempo fino al 30 aprile prossimo per rispondere all’Avviso di manifestazione di interesse, voluto dall’Amministrazione comunale, e presentare proposte finalizzate alla realizzazione delle opere. L’Avviso del Comune intende verificare l’esistenza di operatori economici interessati a presentare Project financing, improntati alla logica della collaborazione in funzione del perseguimento dell’interesse pubblico, tra promotore e amministrazione. L’area interessata dagli interventi si estende su una superficie di circa 24mila metri quadrati. All’esito dell’Avviso si procederà poi con la gara ad evidenza pubblica.