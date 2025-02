Ligabue, Campovolo 2025 sarà “La notte di Certe Notti”

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Certe Notti” – Ligabue

Giugno. Campovolo. “La notte di Certe Notti”.

Potremmo fermarci qui e aver detto già tutto, ma ci piace raccontare di più dei una delle legende del rock italiano.

Eterna la diatriba: Ligabue o Vasco Rossi? Un dibattito da sempre acceso, come se, tra il rock travolgente e la delicatezza delle parole, si nascondesse la possibilità di un’unica, definitiva risposta alla domanda: chi è il vero rocker italiano?

Non sappiamo rispondere a questo, ma sappiamo per certo affermare che quello di Ligabue, a Campovolo, si preannuncia essere un evento imperdibile.

Campovolo non è un luogo qualunque per Ligabue. È il palcoscenico che nel 2005 ha visto nascere una delle sue esibizioni più memorabili, quella che ha consacrato definitivamente il cantante emiliano come uno degli artisti più amati d’Italia. Campovolo è il luogo dove i sogni e le speranze dei suoi fan si mescolano con la potenza delle sue canzoni, creando un’atmosfera unica e irripetibile.

A distanza di vent’anni dal suo primo concerto epocale, Ligabue torna con un evento che promette di essere altrettanto storico, portando sul palco le canzoni che hanno fatto la storia del rock italiano e quelle che, ormai da decenni, sono entrate nel cuore di tutti noi.

A 60 anni, dimostra di saper ancora sorprendere, sempre in bilico tra il rock e la poesia. Sempre grintoso, con un universo tutto suo, fatto di storie intime, di provincia, di sogni e di sfide quotidiane.

Il titolo dell’evento, “La Notte di Certe Notti”, non è casuale. È un chiaro dichiamo al suo inno generazionale, pubblicato nel 1995: “Certe Notti”. Un manifesto del desiderio di evasione e di ricerca di qualcosa di autentico, un richiamo a quelle notti in cui la vita sembra prendere il sopravvento, lasciando poco spazio alla ragione. “Certe notti non sembrano più neanche notti”, canta Ligabue, evocando quella sensazione di irrealtà che, per molti, è legata a una giovinezza fatta di desideri e di scelte difficili.

Ligabue è anche “Urlando contro il cielo”, in cui esplora l’urgenza della vita, l’impellenza di urlare, di far sentire la propria voce. È “Balliamo sul mondo”, dove invita a non fermarsi, a godere di ogni momento, anche in un mondo che corre e non lascia respiro.

Quest anno, “La Notte di Certe Notti” Campovolo sarà l’emozione di un concerto che, come le “certe notti”, non finirà mai davvero.