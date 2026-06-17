Bari, discute la tesina sulla lotta alla mafia, la Polizia lo premia: esame speciale per un 14enne

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Una tesina dedicata alla lotta alla mafia e un sogno nel cassetto, indossare un giorno la divisa della Polizia di Stato. È stata una giornata speciale quella vissuta da Renato Andrea, 14 anni, studente di terza media, che durante il colloquio d’esame ha ricevuto una visita inaspettata. Il ragazzo ha scelto di dedicare il proprio elaborato al tema della legalità e del contrasto alle mafie. Un argomento che, per lui, non rappresenta soltanto una prova d’esame, ma un ideale da perseguire anche nel futuro. Ma a rendere ancora più significativo il momento è stata la sorpresa organizzata dalla Questura di Bari. Dopo aver ricevuto una lettera dal padre del ragazzo, che aveva raccontato il sogno del figlio di diventare poliziotto, una pattuglia della Polizia di Stato ha raggiunto la scuola per assistere alla discussione della tesina e manifestargli la vicinanza dell’istituzione.

Per l’occasione il questore di Bari, Annino Gargano, ha voluto inviare un messaggio al giovane studente. “La Polizia di Stato è fiera di te. La legalità non è solo una materia da studiare, ma un modo di vivere, e tu hai già scelto da che parte stare. Cammina sempre a testa alta!” Un gesto che ha trasformato un semplice esame di terza media in una giornata da ricordare, regalando a Renato un incoraggiamento concreto a proseguire il suo percorso di studi e a inseguire il sogno di entrare un giorno nella Polizia di Stato.

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