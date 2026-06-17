A Bari la cerimonia inaugurale del Trofeo Coni 2026: attesi 5mila giovani da tutta Italia

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Bari ospiterà la cerimonia inaugurale dell’11ª edizione del Trofeo CONI, la più grande manifestazione sportiva giovanile italiana, in programma in Puglia dal 4 al 7 ottobre 2026. L’evento porterà sul territorio circa 5mila partecipanti tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori provenienti da tutte le regioni italiane. La manifestazione coinvolgerà ragazze e ragazzi tra i 10 e i 14 anni, impegnati in decine di discipline sportive. Oltre alla competizione, il Trofeo CONI punta a promuovere i valori dello sport, del fair play, dell’inclusione e della condivisione.

L’edizione 2026 avrà anche una forte dimensione internazionale grazie alla partecipazione di giovani provenienti da Venezuela, Brasile, Argentina, Canada, Stati Uniti, Australia, Germania e Belgio, figli di emigrati italiani coinvolti nel Progetto Radici, promosso in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. Per la prima volta prenderanno parte alla manifestazione anche atlete e atleti paralimpici, confermando l’impegno del movimento sportivo italiano verso uno sport sempre più inclusivo e accessibile.

“Siamo non solo felici, ma anche orgogliosi di questa nuova collaborazione con il CONI nazionale e con il CONI Puglia – dichiara il sindaco di Bari, Vito Leccese –. Ospitare la cerimonia inaugurale del Trofeo CONI significa accogliere nella nostra città migliaia di giovani e le loro famiglie, offrendo un’esperienza di sport, amicizia e condivisione. Crediamo profondamente nel valore educativo e sociale dello sport e questa manifestazione rappresenterà per Bari una straordinaria vetrina e un’importante occasione di crescita per l’intera comunità”.

Soddisfazione anche da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. “Sono molto affezionato a Bari e sono davvero felice che questa città possa ospitare uno degli eventi più importanti dello sport italiano. Saranno giorni di festa e di incontro per migliaia di ragazze e ragazzi, nel segno del rispetto, del dialogo e dell’inclusione. La presenza dei giovani del Progetto Radici e, per la prima volta, delle atlete e degli atleti paralimpici renderà questa edizione ancora più significativa e contribuirà a diffondere il messaggio di uno sport per tutti e di una comunità sempre più aperta e inclusiva”.