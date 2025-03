Bari-Samp, la storia. Longo: “Vogliamo chiudere bene la stagione”

Il Bari torna protagonista tra le mura amiche del ‘San Nicola’ per affrontare la Sampdoria. La formazione allenata da Leonardo Semplici è reduce dal pareggio interno contro la capolista Sassuolo e occupa la quindicesima posizione in classifica a otto punti di distanza dai biancorossi. Bari – Sampdoria, gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di serie B, si giocherà domenica 2 marzo, con fischio d’inizio alle 17.15.

L’AVVERSARIO – L’Unione Calcio Sampdoria, meglio nota come Sampdoria, è una società calcistica italiana fondata il 12 agosto del 1946.

Soprannominata la Samp o il Doria, è nata dalla fusione tra la Sampierdarenese (nata come polisportiva nel 1891, e come sezione calcio nel 1899) e l’Andrea Doria (sorta come polisportiva nel 1895, e come sezione calcio nel 1900). Decima fra i club con la migliore tradizione sportiva in Italia, fa inoltre parte dell’European Club Association.

Nel corso della sua storia la Sampdoria ha disputato 66 campionati di A e 12 di B, aggiudicandosi uno scudetto, 4 Coppe Italia e una Supercoppa italiana. A livello internazionale vanta la vittoria di una Coppa delle Coppe (nel 1989-1990), oltre ad aver disputato le finali dell’allora Coppa dei Campioni (nel 1991-1992), della Coppa delle Coppe (nel 1988-1989[10]) e della Supercoppa UEFA (nel 1990).

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Sampdoria sono 86 e il bilancio è nettamente in favore dei genovesi: sono 18 le vittorie dei galletti, 24 i pareggi e ben 44 i successi blucerchiati. In terra pugliese si sono disputate 42 gare e il bilancio sorride ai galletti con 17 vittorie, 14 pareggi e 11 affermazioni liguri. Bari e Sampdoria si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’ il 16 marzo dello scorso anno e i doriani espugnarono il ‘San Nicola’ grazie ad una rete di Kasami.

GLI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, ricordiamo: Antonio Cassano, Ciccio Caputo, Andrea Ranocchia, Corrado Colombo, Francesco Flachi, Francesco Pedone, Stefano Okaka, Francesco Palmieri, Daniele Padelli, Dino Spadetto, Amedeo Carboni, Modibo Diakité, Stefano Guberti, Gabriele Rolando, Mirko Eramo, Jonathan Rossini, Mattia Cassani, Massimo Bonanni, Biagio Catalano, Carlo Bresciani, Francesco Fedato, David Platt, Simone Bentivoglio, Sandro Tovalieri, Mark Edusei, Vladimir Koman, Vitaly Kutuzov, Massimo Donati, Sergio Volpi, Andrea Raggi, Gennaro Delvecchio, Fabrizio Ficini, Marios Oikonomou, Giuseppe Moro, Marcello Tentorio, Claudio Bandoni, Antonio Floro Flores, Gian Paolo Manighetti, Savvas Gkentsoglou, Giovan Battista Pienti e Giorgio Roselli.

Ex del match saranno Beppe Sibilli e Leonardo Benedetti nella Sampdoria.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Beppe Iachini, Gian Piero Ventura e Paolo Tabanelli.

LE PAROLE – In casa Bari, alla vigilia del match, ha parlato il tecnico Moreno Longo: “Nel finale di campionato, ogni partita assume un peso sempre maggiore e ogni vittoria può rivelarsi determinante. Dobbiamo affrontare questo periodo con un atteggiamento positivo, con la voglia di migliorarci e di essere protagonisti. Anche quando non siamo stati al 100%, abbiamo sempre cercato di giocarcela con tutti, mantenendo intatta la nostra identità e il nostro atteggiamento”.

“Affronteremo una squadra forte e determinata – continua Longo – con un organico rinnovato, sta cambiando rotta e questo rende la sfida ancora più impegnativa. Per essere competitivi, servono giocatori capaci di incidere, ma è fondamentale che tutti si facciano trovare pronti. In difesa, a parte Vicari, sono tutti disponibili, mentre in attacco la situazione è più complessa: Novakovich è rientrato dopo una lunga assenza, Favilli ha avuto problemi e Pereiro non ha ancora il ritmo partita. Ciò che conta è costruire su una base solida, sviluppando idee tecniche e tattiche efficaci”.

Queste invece le dichiarazioni dell’allenatore doriano, Leonardo Semplici: “Il Bari è una squadra di valore e sarà una partita difficile, ma noi siamo in crescita e stiamo migliorando sia a livello mentale che tecnico. Questo mi fa ben sperare per il prosieguo del campionato e per la partita di domani. Affronteremo il Bari con rispett, ma anche con più consapevolezza”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-5-2): Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani, Favasuli, Maita, Benali, Maggiore, Dorval, Bellomo, Bonfanti. All. Longo.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Bereszynski; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Beruatto; Akinsanmiro, Oudin; Niang. All. Semplici.

SQUADRA ARBITRALE – Arbitrerà la gara il signor Valerio Crezzini della sezione di Siena. Assistenti saranno Khaled Bahri della sezione di Sassari e Federico Fontani della sezione di Siena. Quarto ufficiale sarà Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano, mentre al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni (Lecco), coadiuvato dall’ AVAR Aleandro Di Paolo (Avezzano).