Inseguimento tra le vie di Bari, in carcere 40enne

Arresto convalidato oggi davanti al Giudice, quello eseguito ieri sera dalla Polizia Locale di Bari, e rinvio a giudizio per l’udienza fine mese per un 40enne italiano, che rimarrà in carcere. L’uomo ieri sera verso le 19, in transito ad alta velocità sulla via Oberdan con la sua autovettura (di cui è risultato esserne anche il proprietario), ha superato i veicoli fermi al semaforo rosso prima del sottovia Duca degli Abruzzi , danneggiando alcune auto in attesa. Pronto l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale che, lo ha inseguito con cautela e dispositivi di emergenza attivati, e poi, grazie anche ad altre pattuglie della stessa Locale, allertate sull’emergenza in corso, ha intercettato e bloccato veicolo e conducente su via Cifariello.

L’uomo sottoposto a fermo di polizia, risultato con numerosi precedenti penali a carico, risponde dei reati di minacce, resistenza, lesioni a pubblici ufficiali, danneggiamenti aggravati di due veicoli, oltre che di guida senza la patente. Il veicolo, pure sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile vs terzi, è stato sottoposto a sequestro sia amministrativo che penale. Lesioni lievi per gli agenti intervenuti causati dalla reazione fisica violenta dell’uomo posta in atto nei loro confronti al fine di sottrarsi ai controlli. Contestate anche le diverse violazioni al Codice della Strada commesse durante la fuga.