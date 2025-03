Grave incidente sul lavoro nel petrolchimico di Brindisi: due operai sono rimasti feriti all’interno di una cabina elettrica di Enipower. È accaduto ieri pomeriggio. Uno di loro, con ustioni al volto e alle mani, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Perrino. L’altro, dopo una visita al centro ustioni, non ha necessitato il ricovero. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal per accertare le cause dell’accaduto.

Foto repertorio