Blitz antidroga a Bari e provincia, tre arresti

Nelle ultime ore, la Polizia di Stato di Bari ha arrestato tre uomini, di 34, 35 e 48 anni, in due distinte operazioni contro il traffico di droga. Gli arrestati sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo intervento è avvenuto la sera del 25 febbraio a Capurso. Gli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile hanno notato due uomini scendere da un’auto ed entrare in un’abitazione. Insospettiti, i poliziotti si sono appostati nei pressi del veicolo, attendendo il loro ritorno. Quando i due sono risaliti a bordo dell’utilitaria, diretti verso la SS100, sono stati bloccati e perquisiti. Addosso avevano tre grossi involucri contenenti 770 grammi di cocaina purissima in pietra, ancora da confezionare, oltre a 1.350 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Entrambi sono stati arrestati.

Il secondo blitz si è svolto il pomeriggio del 27 febbraio nel quartiere Japigia, dove i “Falchi” hanno perquisito l’abitazione di un 48enne con precedenti penali, già ai domiciliari per altri reati. Nella sua casa sono stati trovati 75 grammi di cocaina, in parte in pietra e in parte suddivisa in dosi. Anche per lui sono scattate le manette. Tutti e tre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Bari.