Trasporti, a Bari due nuovi treni elettrici: “Valore aggiunto”

La mobilità a Bari si fa sempre più green: la città avrà infatti due nuovi treni elettrici. Questa mattina la presentazione in stazione alla presenza, tra gli altri, del sindaco Vito Leccese. “Oggi una giornata binariamente particolare – ha commentato il sindaco – perché grazie a Trenitalia, abbiamo due nuovi treni che vanno alimentati in modo elettrico e quindi contribuiscono alle politiche di sostenibilità ambientale”.

“Sono particolarmente orgoglioso – ha proseguito – del fatto che la Puglia sia tra le regioni italiane con la flotta di treni più moderna che viaggia sulle tratte regionali. Dobbiamo sollecitare molto affinché questa flotta diventi sempre più sostenibile, soprattutto affinché rappresenti un servizio efficace ed efficiente nei confronti dei tanti passeggeri e dei tanti utenti che utilizzano i treni regionali, vale sia per i lavoratori, sia per il turismo. Quello di oggi è un valore aggiunto per tutto il territorio e per tutti coloro che lo animano. La Regione Puglia si è riscoperta con un PIL turistico straordinario, quindi dobbiamo pensare a dotare i nostri servizi che non siano utili soltanto per i turisti, ma anche per i nostri viaggiatori e per tutti coloro che in questo territorio utilizzano, soprattutto per motivi di lavori, i treni”, ha concluso.