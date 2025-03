Bari e Sampdoria si dividono la posta: 1-1 al San Nicola

Dopo un primo tempo al limite della decenza, il Bari riesce a strappare un punticino alla Samp al termine di una gara che non ha regalato grandi emozioni. Primo tempo abulico quello disputato dalla compagine biancorossa, contro una Sampdoria ben messa in campo da Semplici e pericolosa in varie circostanze. Ancora una volta, il tecnico biancorosso Longo, ha rinunciato ad una punta, per poi cambiare idea ad inizio ripresa. Preoccupante involuzione della squadra biancorossa rispetto alla gara disputata contro il Mantova. Dopo questo pareggio, i galletti che scendono al nono posto, ai margini della zona playoff.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida alla Samp, il tecnico del Bari Moreno Longo recupera Lella, Novakovich, Oliveri e Simic, ma deve fare a meno di Vicari (infortunato) e Obaretin (squalificato). L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: Simic Mantovani e Pucino compongono la linea difensiva. Conferma per Bonfanti e Maggiore.

Nella Samp, il tecnico Semplici che deve rinunciare agli indisponibili Tutino, Romagnoli, Perisan e Ferrari. L’allenatore fiorentino schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: l’ex Benedetti parte dalla panchina, così come il bomber Coda.

PRIMO TEMPO: Parte forte il Bari, ma il primo tiro in porta è della Samp al minuto 4 con Akinsanmiro che costringe Radunovic alla parata in corner. Blucerchiati vicinissimi al vantaggio al minuto 15 con Oudin che colpisce il palo con un tiro dal limite dell’area. Sampdoria padrona del campo con i galletti incapaci di costruire azioni di gioco degne di nota. Ancora una clamorosa occasione per la squadra di Semplici al minuto 34 con due tentativi di Ricci e Niang, neutralizzati dalla difesa biancorossa. Solo nel finale di prima frazione, il Bari si affaccia nella metà campo doriana: al minuto 45, Bonfanti prova la conclusione di controbalzo con la palla che termina di poco alta. Ma il gol lo segna la Samp all’ultimo respiro con Niang che finalizza un veloce contropiede della squadra di Semplici. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio tra i galletti: fuori Bellomo, dentro Lasagna. Il Bari la riprende subito al minuto 47 con Maggiore, abile nel ribadire in rete un tiro di Lasagna respinto dal palo. L’ex centrocampista della Salernitana fallisce una buona occasione al minuto 61, calciando fuori da buona posizione. Replica la Samp con un colpo di testa alto di Altare al minuto 62. Blucerchiati ancora pericolosi al minuto 68 con un colpo di testa di Niang che termina di poco a lato. Secondo cambio tra i galletti al minuto 69: fuori Maggiore dentro Lella. Termina al minuto 73 la gara del rientrante Simic, al suo posto Tripaldelli. Ancora un doppio cambio per Longo al minuto 78: dentro Novakovich e Maiello, fuori Bonfanti e Benali. Samp pericolosa al minuto 82 con un gran tiro dalla distanza di Ioannou che sibila di poco a lato. La gara non offre più emozioni sino al triplice fischio del signor Crezzini. Bari – Sampdoria edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 1-1.

PAGELLE: Maggiore si scopre bomber. Pucino, quanti errori!

Radunovic 6, Pucino 5, Simic 5,5 (73′ Tripaldelli 6), Mantovani 6, Favasuli 5,5, Maita 5,5, Benali 5 (78′ Maiello sv), Maggiore 7 (69′ Lella 5,5), Dorval 6, Bellomo 5,5 (45′ Lasagna 6), Bonfanti 5,5 (78′ Novakovich sv)

Longo 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 45′ Niang 47′ Maggiore

Ammoniti: Pucino, Benali, Veroli, Bereszynski, Oudin

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 2-3

Corner: 4-6

Possesso palla: 42% 58%

Spettatori: 18.526 (7.154 abbonati; 1.290 tifosi ospiti, esaurita disponibilità del settore)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani, Favasuli, Maita (c), Benali, Maggiore, Dorval, Bellomo, Bonfanti

Panchina: Pissardo, Marfella, Oliveri, Novakovich, Tripaldelli, Lasagna, Maiello, Falletti, Pereiro, Lella, Saco, Favilli

SAMPDORIA: Cragno, Curto, Altare (c), Veroli, Depaoli, Ricci, Meulensteen, Ioannou, Oudin, Akinsanmiro, Niang

Panchina: Ceppi, Chiorra, Viera, Coda, Venuti, Beruatto, Bereszynsky, Yepes, Benedetti, Sekulov, Abiuso

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Valerio Crezzini della sezione di Siena. Assistenti: Khaled Bahri della sezione di Sassari e Federico Fontani della sezione di Siena. Quarto ufficiale: Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano. VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco), coadiuvato dall’ AVAR Aleandro Di Paolo (Avezzano).

Foto Ssc Bari