Bari, tra chiusure e nuove attività cambiano le vie dello shopping

Fra solo qualche mese si potranno acquistare a Bari i capi di Antonio Marras. Poi sarà la volta, all’inizio dell’estate, dell’ingresso nel centro cittadino di Blauer, azienda di abbigliamento e outerwear. Mentre soltanto da pochi giorni si è assistito ad un vero e proprio exploit all’aperture delle porte di Victoria’s Secret. Insomma la scalata dei colossi internazionali sta conquistando il cuore della città, trasformando le vetrine in mano un tempo alle dinastie commerciali baresi. E, di solito, sono storie di successo. In controtendenza, invece oltre a Benetton, anche il negozio di intimo Lovable. Stanno per lasciare via Sparano.

Che il centro sta stia cambiando negli ultimi anni è evidente dalla nascita di nuovi grandi punti vendita. Prendono sempre più piede, come in altre aree della città, catene nazionali e internazionali venendo meno gli storici negozi. Vecchie dinastie del commercio hanno arretrato di qualche linea, lasciando lo spazio alle regine del franchising. Cambia quindi il commercio della città e nemmeno i negozi sono più quelli di un tempo. Sì perché una ventina d’anni fa via Sparano non era come adesso quando a farla da padrone erano vere e proprie famiglie del commercio. Del resto la bellezza di via Sparano è sotto gli occhi di tutti, anche degli imprenditori oltreoceano.

E’ quindi alla ricerca di personale per lo store in centro Antonio Marras. L’operazione rientra nell’espansione retail del marchio di proprietà del gruppo Oniverse. Dopo le recenti aperture a Roma, Venezia, Firenze, Torino e Forte dei Marmi la maison vuole approdare nel cuore dello shopping barese. La boutique potrebbe aprire già nei prossimi mesi.

E poi c’è l’attesa per Blauer. L’annuncio arriva dal management. Gli ultimi monomarca Blauer aperti a Verona e Torino stanno performando ottimamente, “e questo ci fa ben sperare per la firma dei nuovi store, che apriremo molto probabilmente a Napoli, Bari e Palermo”. Nato negli Stati Uniti negli anni ’30, Blauer è un marchio iconico che ha costruito la sua reputazione come fornitore di uniformi professionali per le forze dell’ordine americane, tra cui Polizia, US Navy, pompieri, rangers e agenti della Casa Bianca. Queste uniformi sono diventate leggendarie non solo per il loro design innovativo, ma soprattutto per la loro alta qualità e prestazioni senza compromessi, come recita il motto del brand: “Uncompromising Performance”. Nel 2000, Blauer ha ampliato la sua visione, entrando nel mondo della moda grazie alla partnership con Fgf Industry, portando il marchio nel settore fashion.