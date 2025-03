Cucina, ricchi di vitamine: in tavola gli asparagi

Ricchi di vitamine e alleati della salute. Oggi in tavola portiamo gli asparagi, un ortaggio primaverile dal sapore delicato e dalle straordinarie proprietà benefiche per l’organismo. Ricchi di fibre, vitamine (A, C, E, K) e minerali essenziali come ferro, potassio e calcio, gli asparagi sono noti per le loro proprietà diuretiche e depurative, favorendo l’eliminazione delle tossine e migliorando la digestione. Ma non solo.

Gli asparagi, inoltre, contengono antiossidanti che contribuiscono a contrastare l’invecchiamento cellulare e a rinforzare il sistema immunitario. Infine, oltre a stimolare la diuresi forniscono fibre che permettono il regolare funzionamento dell’intestino riducendo il rischio di tumori al colon. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

Millefoglie di asparagi e ricotta

Pulire gli asparagi e sbollentarli per 5 minuti in acqua salata, poi scolarli e lasciarli raffreddare. In una ciotola, mescolare la ricotta con il parmigiano, il sale, il pepe e un pizzico di noce moscata. Stendere la pasta sfoglia e tagliarla in rettangoli di uguali dimensioni. Comporre il millefoglie alternando uno strato di pasta sfoglia, la crema di ricotta e gli asparagi interi. Ripetere fino a creare tre strati e spennellare la superficie con il tuorlo d’uovo. Infornare a 180°C per circa 20 minuti, fino a doratura. Servire caldo con un filo di olio extravergine a crudo.

Asparagi gratinati con mandorle e pecorino



Pulire gli asparagi eliminando la parte legnosa del gambo e disporli in una teglia da forno. In una ciotola, mescolare il pangrattato con il pecorino, le mandorle e l’aglio tritato finemente. Distribuire il composto sugli asparagi, irrorare con un filo d’olio extravergine e aggiustare di sale e pepe. Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per circa 15 minuti, fino a doratura. Servire caldi, croccanti e profumati.