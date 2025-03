La generazione Z ama la montagna: la meta preferita Livigno

Il desiderio di esplorare è più forte che mai e la montagna si conferma una delle mete predilette per i viaggiatori italiani alla ricerca di una pausa dalla routine quotidiana. In base ai dati di Airbnb la GenZ non ha dubbi: le località di punta per una fuga invernale nel 2025 sono Livigno (SO), Madonna di Campiglio (TN) e Cortina d’Ampezzo (BL) che quest’anno hanno totalizzato un aumento delle ricerche rispettivamente del +32,%, + 30% e +18% rispetto all’inverno 2024.

Seguiti, a breve distanza, da Bormio il cui aumento nelle ricerche da parte dei giovanissimi è stato del +19%. I dati mettono in luce come un numero sempre più crescente di viaggiatori stia riscoprendo il fascino della montagna. Se da un lato, questo trend è particolarmente evidente nella GenZ del nostro paese, la più propensa a scegliere di raggiungere le mete invernali più tradizionali, il discorso cambia analizzando i dati globali. Nel resto del mondo infatti, i viaggiatori tra i 18 e i 29 anni sono guidati dal desiderio di scoprire mete poco conosciute, meglio se al caldo in località balneari. Nel dettaglio il loro interesse si concentra su città soleggiate, destinazioni in ascesa ed eventi culturali autentici e vivaci, come il Carnevale. Ecco quindi come Praia Grande e Porto Seguro in Brasile, stanno registrando un boom di giovanissimi viaggiatori nell’inverno 2025.

In generale, ciò che accomuna gli esploratori under 30 – rispetto a qualsiasi altra fascia d’età – è la ricerca di esperienze rigeneranti nella natura. Tra le attività più apprezzate, quelle legate al benessere naturale, come le passeggiate a cavallo e il forest bathing, per disconnettersi e ricaricarsi.