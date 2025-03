E’ morta l’attrice Eleonora Giorgi, aveva 71 anni

Eleonora Giorgi è morta. Protagonista di alcune indimenticabili commedie di Carlo Verdone, da Borotalco a Compagni di scuola, Eleonora Giorgi, morta a 71 anni per un tumore al pancreas, ha attraversato quasi cinquant’anni di cinema italiano. L’esordio neppure ventenne in Roma di Federico Fellini non accreditata, poi il primo vero e proprio ruolo nel 1973 con Storia di una monaca di clausura dove, accanto a Catherine Spaak, inaugura il filone della commedia sexy, nei panni monacali di suor Agnese del Gesù.

Nel novembre del 2023 ha annunciato di avere un tumore al pancreas e ha raccontato la sua malattia e le cure a cui si è sottoposta in tv. “Questi ultimi 14 mesi sono stati spaventosi a livello fisico, ma per quello che si è creato con la mia famiglia è stato l’anno più bello della mia vita. Ho fatto tutti gli step nella medicina, è una situazione molto difficile” ha raccontato a gennaio a Verissimo.