Bari, l’odissea dei pendolari: “Treni, bus, continui disagi”

“Linea FS Bari – Bitritto, saracinesca abbassata. Costretti a fare il giro dal cavalcavia (ripidissimo) sopra i binari”. Inizia così il racconto di un pendolare che dalla periferia raggiunge il centro di Bari. “Il treno non ha certo aspettato quel minuto scarso che abbiamo impiegato di corsa a fare tutto il percorso, sottolineo, correndo. Dimenticavo, biglietto perso perché viene convalidato automaticamente alla partenza del treno e, soprattutto, mezz’ora di tempo persa fino alla prossima corsa – continua il racconto sui social – . Sulla “mobilità sostenibile” qui a Bari non possiamo scommettere proprio su nulla, specie dalla periferia. Niente bici o motorino perché a prima mattina rischi la vita, niente bus perché le corse saltano o decidono di passare anche 10-15 minuti prima (secondo l’estro dell’autista) ed ora niente treno perché lo decide il caso se riesci a prenderlo o no. Sindaco Vito Leccese , dalla periferia di Bari senza auto non si può. Amen”.