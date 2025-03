Bari, Università e Comune rafforzano cooperazione internazionale

Il Comune di Bari e l’Università Aldo Moro consolidano i legami internazionali attraverso una nuova lettera di intenti firmata oggi dal sindaco Vito Leccese e dal rettore Stefano Bronzini. L’accordo mira a potenziare le collaborazioni con le istituzioni civiche e accademiche albanesi, in particolare con quelle presenti alle celebrazioni dedicate al centenario dell’assassinio di Luigi Gurakuqi, patriota albanese ucciso nel capoluogo pugliese il 2 marzo 1925. L’iniziativa rientra nel programma di eventi in onore di Gurakuqi e ha visto la partecipazione di importanti esponenti della politica e della società albanese. Il sindaco Leccese ha sottolineato l’importanza di “costruire un quadro di collaborazione sempre più solido tra istituzioni culturali, accademiche e sociali”.

“A cento anni dall’omicidio di Luigi Gurakuqi – ha dichiarato Leccese – riflettiamo su un episodio che ha segnato la storia dell’Albania e sul ruolo di Bari nell’accoglienza di figure politiche perseguitate per le loro idee”. Il primo cittadino ha poi ribadito come questo tragico evento rappresenti un monito: “Dobbiamo difendere sempre la libertà e la democrazia, anche quando ostacolate da interessi economici e politici. L’esempio di uomini come Gurakuqi ci ricorda quanto sia essenziale tutelare i valori democratici e i diritti umani, oggi più che mai”, ha concluso.