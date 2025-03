Bari, salvataggio a Torre a Mare: 30enne ferito sulla scogliera

Un trentenne è stato salvato dai vigili del fuoco ieri sera a Torre a Mare. Nella stretta scogliera adiacente ai ristoranti della piazza principale un trentenne ferito e in stato confusionale ha allertato i presenti che hanno chiamato i soccorsi. I Vigili del Fuoco, intervenuti con due squadre insieme ai sanitari, hanno riposto l’uomo ferito e in stato confusionale su una barella e riportato a piano stradale in sicurezza grazie all’ausilio dell’autoscala e di particolari tecniche SAF (speleo alpino fluviali). La stretta scaletta che porta al mare avrebbe reso difficoltoso e pericoloso trasportare la barella a braccia.