Ordigno esplode sotto un’auto nel Leccese, indagano carabinieri

Un ordigno rudimentale è esploso sotto la scocca di un’auto parcheggiata in via Pierpaolo Pasolini, una zona isolata e lontana dalle abitazioni di Nardò, in provincia di Lecce. La vettura è di proprietà di una donna del posto ed è stata danneggiata al paraurti e alla ruota posteriore sinistra. Non si registrano feriti né danni ad altre strutture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza dell’area, e i carabinieri del Norm di Gallipoli, che hanno avviato le indagini per accertare la natura dell’attentato e risalire ai responsabili. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo elementi utili per comprendere se si tratti di un atto intimidatorio o di un gesto vandalico.