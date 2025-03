Bari, incidente sulla statale 16: tre auto coinvolte

Ennesimo incidente sulla statale 16 direzione nord, all’altezza dell’uscita dell’aeroporto di Bari. Per cause ancora in corso di accertamento, tre auto si sarebbero scontrate. Sul posto sono intervenuto operatori sanitari del 118 che avrebbero riscontrato ferite lievi ai passeggeri delle auto. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Intanto l’incidente ha determinato lunghe file di auto in sosta e traffico in tilt.