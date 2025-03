Bari, Starnone dialoga con Nicola Lagioia sulla letteratura

Lo scrittore e sceneggiatore Domenico Starnone ospite al Teatro Kismet nel terzo appuntamento della rassegna Corpi nella tempesta, a cura del presidente onorario di Teatri di Bari, Nicola Lagioia. Giovedì 6 marzo alle ore 20.30 sul palcoscenico dell’Opificio per le arti di Bari il maestro della letteratura si racconta, dalla vittoria del Premio Strega nel 2001 con il romanzo ‘Via Gemito’ alla sua scrittura che “ha sondato come pochi i sentimenti che muovono le nostre azioni – spiega Lagioia – fanno e disfano le nostre vite, ci portano verso insperati momenti di grazia e impreviste rovine su cui sembriamo avere sempre poca padronanza”.

Non solo letteratura, ma anche autore per spettacoli teatrali, film e serie televisive di successo (tra cui La scuola con la regia di Daniele Salvetti, Denti con la regia di Gabriele Salvatores, Lacci con la regia di Daniele Salvetti oltre alle fiction che vedono protagonista L’avvocato Guerrieri) Starnone con diversi linguaggi ha esplorato i legami famigliari, l’amore erotico e quello filiale, cercando di rivelare, sia pure per un attimo, la sostanza segreta di cui siamo fatti attraverso i nostri atti mancati, i gesti improvvisi, gli inciampi del discorso, il rapporto con i corpi (nostri e altrui) attraverso il passare del tempo.

“Un libro fondativo – ha ricordato Starnone in un’intervista – è quello che ci dice in che direzione stiamo andando ed è capace di generare molti ottimi libri. Uno fondativo per il secolo scorso è La recherche. E un libro italiano che ha avuto una latenza riproduttiva di cui non ci siamo ancora resi pienamente conto è La Coscienza di Zeno”. Durante la serata nel foyer del teatro sarà presente un book corner a cura della libreria Un panda sulla luna. La rassegna si chiude il 10 aprile con Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Strega 2024 con ‘L’età fragile’.