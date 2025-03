Crisi idrica in Puglia, è emergenza: “Filiera agricola a rischio”

“La Puglia è storicamente una terra che lotta contro la siccità e oggi si trova ad affrontare una delle stagioni più difficili. Non possiamo più ignorare le gravi difficoltà che questa situazione porta con sé per il settore agricolo di tutta la regione.” È l’allarme lanciato da Antonio Ligorio, segretario generale della Flai Cgil Puglia, riguardo la drammatica carenza di acqua che sta colpendo il territorio pugliese. Nonostante le recenti piogge, la scarsità d’acqua in Puglia continua a rappresentare un’emergenza e cresce la preoccupazione per un’altra estate contraddistinta da una limitata disponibilità idrica. Le conseguenze si fanno sentire in modo diretto nel settore agricolo, la cui vitalità è minacciata dalla mancanza di acqua per l’irrigazione. Un problema che non solo compromette i raccolti, ma che comporta anche un aumento dei costi di produzione, rendendo la sopravvivenza delle aziende agricole sempre più difficile.

“I dipendenti del Consorzio di Bonifica sono impegnati ogni giorno a fronteggiare le difficoltà legate alla siccità, cercando soluzioni per alleviare gli effetti di questa crisi” ha dichiarato Ligorio. “Questa carenza non può più essere affrontata con interventi occasionali e temporanei”. La crisi climatica e la desertificazione del territorio richiedono azioni urgenti e coordinate. È fondamentale che le istituzioni pongano l’acqua al centro delle politiche agricole e ambientali. “Questa crisi – ha spiegato il segretario generale della Flai Cgil Puglia – è una sfida cruciale per il futuro della Puglia, in particolare per i lavoratori agricoli, florovivaisti, forestali e per chiunque dipenda da un uso responsabile delle risorse naturali”. Diventa essenziale, dunque, garantire un approvvigionamento idrico sufficiente per le coltivazioni, salvaguardando nel contempo l’ambiente e le risorse per le generazioni future.

“La nostra regione ha bisogno di investimenti concreti nelle infrastrutture idriche, di un uso efficiente e sostenibile dell’acqua e di pratiche agricole innovative che possano ridurre il consumo di risorse. Solo così potremo assicurare un futuro per la nostra agricoltura e per la nostra comunità” ha concluso Ligorio.