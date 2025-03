Incidenti stradali, in Puglia un protocollo d’intesa per più sicurezza

Un protocollo d’intesa per analizzare e gestire i dati sull’incidentalità stradale su territorio Pugliese. È quanto firmata in mattinata da Regione Puglia, Asset Puglia, ACI Informatica e IPE Poggiolevante, con l’obiettivo di individuare i tratti stradali ad alta incidentalità e i fattori di rischio prioritari. Il Protocollo sancisce una nuova collaborazione della Regione Puglia/Centro Regionale di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale di Asset, da tempo impegnati nella promozione della sicurezza stradale, sia attraverso attività formative che attraverso lo studio del fenomeno con la pubblicazione del rapporto annuale sull’incidentalità stradale in Puglia, elaborando i dati raccolti per conto dell’Istat, con IPE Poggiolevante e ACI Informatica che metteranno a disposizione il primo un software di mappatura degli incidenti stradali e il secondo i propri server.

L’Asset, in qualità di coordinatore delle attività del protocollo, si impegnerà nel dettare le linee di indirizzo per l’analisi e la elaborazione dei dati in suo possesso che verranno condivisi con IPE Poggiolevante, per l’alimentazione del sistema di visualizzazione e analisi che verrà ospitato sui server di ACI Informatica. Obiettivo finale è quello di migliorare la mappatura degli incidenti stradali con feriti e morti, così da poter conoscere e individuare le tratte stradali più a rischio e consentire a Regione, Province e Comuni di programmare interventi mirati sulla viabilità. IPE Poggiolevante, con il programma ASIRID-Alta Scuola Internazionale Residenziale per Innovatori Digitali, ha infatti sviluppato un software di visualizzazione dinamica che permette di riconoscere immediatamente le aree più incidentate, consentendo di entrare nel merito del singolo evento e di selezionare le diverse variabili che concorrono nel sinistro stradale, tra cui le condizioni atmosferiche, le geometrie stradali, le circostanze presunte di incidente ma anche la tipologia di incidente, il giorno e l’ora. Al progetto hanno lavorato gli studenti Salvatore Matera, ora matricola magistrale in Ingegneria dell’automazione al Politecnico di Bari, ed Elia Valenza, laureando in Informatica all’Università “Aldo Moro”, con il supporto di Federico Draisci, iscritto a Statistica.

Hanno sottoscritto il protocollo, presso l’aula magna del Collegio Universitario di Merito IPE Poggiolevante di Bari, l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, il direttore generale di Asset-Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, Raffaele Sannicandro, il direttore generale di ACI Informatica, Mauro Minenna, e il direttore del Collegio Universitario di Merito IPE Poggiolevante, Michele Crudele. Intervenuto, tra gli altri, il direttore regionale INAIL, Giuseppe Gigante. “E’ davvero interessante che protagonisti di questo progetto siano studenti universitari che, nell’ambito di un’attività di alta formazione promossa dal Collegio Universitario, hanno messo a punto un software che si è rivelato potenzialmente utile alla collettività e alle attività degli enti locali per mettere in sicurezza strade o snodi pericolosi – ha detto l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Debora Ciliento -. E’ importante il coordinamento di Asset, che grazie all’esperienza del CREMSS sarà in grado di ridurre a zero la percentuale di errore nell’analisi ed elaborazione dei dati. Siamo di fronte a una collaborazione istituzionale davvero importante per la tutela della vita dei cittadini, percorso di cui la Politica deve farsi carico.”

“L’incidentalità stradale – ha dichiarato il direttore Asset Elio Sannicandro – è una piaga socio-economica dell’Italia intera, e in Puglia nell’ultimo periodo abbiamo registrato tragici incidenti che hanno coinvolto sia giovani ragazzi sia conducenti esperti. Il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS) 2030 ha posto come obiettivo quello di ridurre del 50% entro il 2030 le vittime e i feriti gravi degli incidenti rispetto al 2019. Fino ad oggi abbiamo mappato e pubblicato on-line tutti i sinistri mortali avvenuti dal 2011, andando dunque ad evidenziare alcune criticità nei comportamenti degli utenti e nella rete stradale che percorre la nostra regione. Il supporto degli studenti del Collegio Universitario di Merito IPE Poggiolevante consentirà ad Asset di monitorare il fenomeno perfezionando il posizionamento geografico di tutti sinistri rilevati e trasmessi dalle forze dell’ordine.”

“Sono particolarmente felice di vedere nascere questo progetto dopo un po’ di tempo che ne parlavamo – ha commentato il direttore generale di ACI Informatica, Mauro Minenna -. Si tratta di una opportunità straordinaria per tutti i cittadini perché questi dati di incidentalità vogliamo utilizzarli con l’intelligenza artificiale per fare previsionalità vera di incidenti stradali. La nostra battaglia nei prossimi mesi sarà quella di mettere in campo le tecnologie che permettono di vedere non solo quello che è successo nel passato ma di poter porre in essere le azioni per evitare che incidenti stradali si verifichino nel futuro. L’intelligenza artificiale sarà nostra alleata in questo e sono convinto che avremo presto risultati importanti.”

“La nostra Alta Scuola Internazionale Residenziale per Innovatori Digitali ASIRID è molto più di un collegio: è un acceleratore di idee e talenti, integrando la formazione ricevuta nelle aule del Politecnico e dell’Università di Bari dagli studenti nostri residenti – ha spiegato il direttore del Collegio IPE Poggiolevante, Michele Crudele -. Questo progetto dimostra che, se messi nelle condizioni giuste, i giovani pugliesi e lucani non solo restano nella loro terra, ma fanno la differenza. Il nostro obiettivo è sviluppare il Sud con i suoi talenti, evitando l’emorragia dei trasferimenti causati solamente da ignoranza della qualità degli atenei locali e delle nuove opportunità lavorative. Ci auguriamo di poter ampliare la collaborazione con le istituzioni pubbliche anche su altri ambiti, per esempio nella raccolta ed elaborazione di dati sulla mobilità e sull’ambiente.”