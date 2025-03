Bari, dal cantiere di piazza Moro ai servizi: novità per l’Amtab

Nuovi cantieri e organizzazione per l’Amtab in vista dei lavori. Questa mattina il sindaco di Bari Vito Leccese, insieme all’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, ha effettuato un sopralluogo negli uffici dell’azienda per fare il punto sull’organizzazione del servizio di trasporto pubblico e della sosta nei prossimi mesi, in cui la città sarà interessata dalla riqualificazione di più zone in contemporanea. All’incontro ha partecipato l’amministratore unico dell’azienda municipalizzata Luca D’Amore.

All’ordine del giorno della riunione il cantiere di piazza Moro che sarà avviato a breve e che comporterà una prima rimodulazione delle aree destinate al transito degli autobus e alla sosta, così come al transito di veicoli privati. Come già annunciato in più occasioni, il cantiere di piazza Moro occuperà inizialmente gli spazi adiacenti alla fontana e nella zona antistante alla stazione centrale: per questo sarà temporaneamente allestita una fermata bus in corso Italia e nei pressi dell’hotel Leon d’oro.

“L’idea è quella di creare un gruppo di lavoro ad hoc, tra tecnici comunali, personale Amtab ed esperti del settore per gestire simultaneamente l’organizzazione della città su più fronti durante lo svolgimento dei cantieri – commenta Vito Leccese – la riqualificazione di piazza Moro è strategica per lo sviluppo della città e non possiamo permetterci di andare oltre il 2026. Per questo è importante offrire da subito soluzioni possibili ai residenti e agli operatori commerciali che gravitano nei pressi dei cantieri. Questa mattina ho anche avuto modo di visitare la sala operativa allestita negli ultimi anni da AMTB, una sorta di quartier generale del servizio di trasporto pubblico comunale, dove confluiscono tutti i dati afferenti ai flussi di viaggio degli autobus, che ci permette anche di monitorare l’organizzazione generale dei servizi di Amtab, compresa la sosta. Vorremmo far confluire i dati dei servizi delle società partecipate in una sola centrale operativa, così da monitorare costantemente l’efficacia dei servizi pubblici erogati dalle aziende. Penso al coordinamento degli interventi sul verde della Multiservizi che potrebbe essere integrato con i servizi di sfalcio dell’Amiu. Penso alla raccolta dei rifiuti, quando avremo i cassonetti “intelligenti” che potranno “dialogare” direttamente con la centrale operativa e segnalare mancati svuotamenti o altri dati. Oggi la tecnologia ci offre infinite possibilità per organizzare servizi migliori ma spesso nella pubblica amministrazione i diversi compartimenti non comunicano tra loro”, ha concluso.