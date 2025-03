Corretto conferimento rifiuti, controlli serrati a Bari

Conferimento rifiuti e comportamenti illeciti: proseguono senza sosta i controlli della Polizia locale su tutto il territorio cittadino al fine di contrastarli. Nelle ultime due settimane del mese di febbraio gli agenti hanno sanzionato 108 persone per conferimento dei rifiuti fuori orario, 38 tra privati cittadini e commercianti per mancata raccolta differenziata, 14 per deposito incontrollato degli imballaggi di cartone, 32 persone non residenti per conferimento illecito dei rifiuti (migrazione dei rifiuti), 41 per abbandono dei rifiuti sulla pubblica via, 4 per abbandono di rifiuti di piccole dimensioni e/o mancato posizionamento di posacenere antistante la propria attività e 8 persone per omessa raccolta deiezioni canine.

“Ribadiamo il nostro invito a seguire le regole per migliorare tutti insieme il livello di decoro urbano e, soprattutto, dell’ambiente circostante – commenta l’assessore al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino – il nostro augurio è che le sanzioni possano nel tempo diminuire, fungendo da deterrente rispetto a comportamenti contrari alla tutela del territorio e alla salvaguardia ambientale. È necessario che anche la cittadinanza, come pure l’amministrazione, si assuma le proprie responsabilità su questo tema, che di fatto rappresenta una priorità per tutti”, ha concluso.

“Continua in maniera incessante il lavoro sull’intero territorio cittadino degli agenti di Polizia locale, che quotidianamente controllano strade e piazze per aumentare la vivibilità e l’igiene degli spazi comuni – aggiunge l’assessore alla Vivibilità urbana Carla Palone – a tutti loro va il ringraziamento dell’amministrazione comunale, nella speranza che il loro impegno venga percepito sempre più dai cittadini”, ha concluso.