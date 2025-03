Donne che hanno lasciato il segno, a Bari una rassegna per ricordarle

Ricordare le donne che hanno lasciato il segno, in particolare nella città di Bari. Per questa ragione e in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne (prevista per l’8 marzo), domani, giovedì 6 marzo, alle ore 10.30, nella sala giunta di Palazzo di Città, sarà presentata “Donne Meridiane”, l’azione urbana in forma di affissione pubblica dedicata a 10 donne baresi che hanno lasciato un’importante eredità culturale e sociale. Gli obiettivi e le modalità dell’intervento saranno illustrati dall’artista Jasmine Pignatelli, ideatrice del progetto, alla presenza dell’assessora alle Culture Paola Romano e della consigliera Micaela Paparella, che ha promosso l’iniziativa.