Lymphedema, al Policlinico di Bari una giornata di sensibilizzazione

Una giornata di sensibilizzazione sul Lymphedema. È quanto accadrà domani a Bari. La Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica (SICPRE) ha scelto il capoluogo pugliese per l’evento che domani collegherà all’Aula Leogrande del Palazzo ex Poste tutti i principali centri italiani. L’evento prenderà il via a partire dalle 10.

Il linfedema è una malattia cronica e progressiva che colpisce milioni di persone nel mondo, ma è ancora poco conosciuta, è una causata dall’accumulo di liquido (linfa) nei tessuti degli arti superiori o inferiori, che per questo appaiono gonfi. Può essere primario, se causato da anomalie congenite del sistema linfatico, oppure secondario, quando compare in conseguenza di alcune malattie o, più spesso, dalla rimozione chirurgica dei linfonodi, come in alcuni casi di tumore del seno, della cervice, dell’utero, delle ovaie, della prostata, melanomi e sarcomi.

Il Policlinico di Bari, infatti, è tra i pochi centri specializzati in Italia che esegue interventi di supermicrochirurgia per l’auto-trapianto di linfonodi, che è uno dei possibili trattamenti per la cura del linfedema. Nell’unità operativa di chirurgia plastica diretta dal prof. Giuseppe Giudice, per la prima volta in Europa 8 anni fa è stata attuata dal Prof. Michele Maruccia, una metodica innovativa che prevede il prelievo di linfonodi dall’addome, per via laparoscopica, con piccole cicatrici e senza procurare linfedema secondari possibili con prelievi da altre sedi corporee. I vasi dei linfonodi vengono collegati a piccoli vasi locali, migliorando nel tempo il drenaggio linfatico della parte malata, fungendo da pompa.

Il comitato scientifico è composto dai professori Giuseppe Giudice, Michele Maruccia e Rossella Elia, dell’Università degli Studi di Bari e del Policlinico di Bari. Saranno coinvolti medici, pazienti e associazioni, con possibilità di partecipare gratuitamente anche online, attraverso il canale YouTube della SICPRE.