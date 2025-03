Accoltellato durante lite in famiglia, muore nel Foggiano

Un uomo di 30 anni è morto in ospedale a San Severo, nel Foggiano, dove è giunto ieri sera per una coltellata che sarebbe stata inferta durante una lite in famiglia. Il fatto è accaduto ieri sera nella casa di famiglia in vico Barone a ridosso del centro cittadino. Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

La vittima è Mario La Pietra, di 30 anni. La lite è avvenuta nell’abitazione in cui l’uomo viveva con la moglie. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti su cui stanno indagando i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il litigio sarebbe avvenuto tra i due coniugi e l’uomo avrebbe riportato ferite risultate subito gravi. I sanitari dell’ospedale Masselli Mascia hanno tentato di salvargli la vita, ma la situazione era già critica.

Aggiornamento:

Sarebbe stata la moglie, stando al racconto che la donna stessa ha fornito ai carabinieri subito dopo i fatti, ad accoltellare il marito dopo essere stata aggredita dall’uomo durante un litigio sorto per futili motivi nella loro abitazione, a San Severo (Foggia). La donna non avrebbe riportato ferite o segni di colluttazione.

La coppia, che ha due figli minori, sembra fosse sola nell’abitazione: dopo l’accoltellamento sarebbe stata la donna ad allertare il 118 e il 112. La vittima era un muratore, la moglie è una casalinga. I due non avevano mai mostrato di avere problemi di coppia. Non risultano neppure interventi delle forze dell’ordine o denunce di maltrattamenti da nessuna delle due parti.