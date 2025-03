Bari, al via “DeepSouth” al Politecnico: eventi sul mondo tech

Domani, venerdì 7 marzo, alle 16 al BINP – Boosting Innovation in Poliba – Politecnico di Bari, Oplà Lab 1 (via E. Orabona, 4), si terrà il primo appuntamento di “DeepSouth – Disruptive Innovation”, ciclo di eventi che mette attorno ad un tavolo i principali attori del mondo tech, istituzionale e della ricerca, la cui collaborazione sarà la chiave per costruire un futuro competitivo, sostenibile e innovativo.

Il talk di domani, dal titolo “Nuovi modelli di impresa: AI + Tech + Finanza”, vedrà la partecipazione di Stefano Cianciotta, Amministratore Delegato della Finanziaria Regionale Abruzzese, e Nicolò Andreula, economista e consulente strategico, che condivideranno le loro esperienze e visioni sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dalle tecnologie innovative e dalle dinamiche finanziarie nel panorama delle nuove imprese.

Gli incontri, organizzati da R.P. Consulting con il supporto del Politecnico di Bari, Deloitte, The Hub, Start Hub Consulting, Unisco e Ayming, fanno parte dell’iniziativa nazionale “MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action”, finanziata nell’ambito del Programma Ecosistemi dell’Innovazione. Obiettivo del ciclo di incontri è quello di creare un ecosistema favorevole all’innovazione nel Mezzogiorno, offrendo alle startup, ai team informali e agli innovatori locali un’opportunità concreta di crescita e sviluppo. L’evento di domani è solo il primo di quattro incontri – da marzo a giugno – che verteranno su diverse tematiche cruciali per l’evoluzione delle startup e dell’innovazione tecnologica.

Il progetto DeepSouth si rivolge a team informali e startup innovative che operano nel campo del Deep Tech, con l’obiettivo di selezionare progetti ad alto potenziale tecnologico e supportarli concretamente nella loro realizzazione. Grazie a un programma di incubazione di quattro mesi ospitato da The Hub Bari, i partecipanti potranno usufruire di una somma di denaro pari a 20mila euro per finanziare le attività di sviluppo, mentorship qualificata e opportunità di networking con esperti del settore, aziende e investitori. Il programma si concluderà con un premio finale di 10mila euro, assegnato al miglior progetto durante l’evento conclusivo.

DeepSouth è un’occasione unica per dare voce e spazio a tutte le realtà innovative del Sud Italia, creando un ecosistema fertile per la crescita di startup che possano impattare positivamente sul nostro territorio e sul panorama globale. Gli eventi sono aperti a tutti gli interessati e rappresentano una preziosa opportunità per entrare in contatto con esperti, aziende e investitori nel campo dell’innovazione.