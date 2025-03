Crollo a Bari, rischio dispersione polveri: sul posto anche Amiu

Sono in corso in queste ore, su disposizione del COC – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, le operazioni da parte degli operatori Amiu al fine di contrastare la dispersione di polvere nell’ambiente in seguito al crollo della palazzina. È stato infatti disposto un servizio dei mezzi AMIU per l’attività di nebulizzazione nelle aree interessate dal cantiere dalle macerie della palazzina di via De Amicis. A seguire i mezzi si sposteranno su via Benedetto Croce e su viale della Repubblica per la medesima attività.