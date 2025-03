Crollo palazzina a Bari, proseguono ricerche: “Nessun ritrovamento”

Proseguono senza sosta le ricerche dell’anziana dispersa tra le macerie dopo il crollo della palazzina. Si susseguono le voci in merito a un presunto ritrovamento, ma è arrivata poco fa la smentita dei vigili del fuoco. “Smentiamo ancora una volta il presunto ritrovamento di cui qualcuno parla”, si legge nella nota. Nel frattempo sul posto è arrivato un carro funebre, ma è per un altro defunto, un residente della zona. L’arrivo del carro funebre ha scatenato moltissime notizie in merito alla possibilità che fosse giunto sul posto per la donna dispersa. Le operazioni di ricerca stanno proseguendo da ore, secondo indiscrezioni l’anziana probabilmente non si trovava nel suo appartamento nel momento in cui è crollato il palazzo, ma presumibilmente, nel tentativo di fuga, era altrove nel palazzo. Ragion per cui sono state perlustrate diverse aree.