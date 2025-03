Bari si prepara per San Nicola: a breve il bando per il corteo storico

Su proposta dell’assessora alle Culture Paola Romano, la giunta comunale ha approvato oggi le disposizioni per l’organizzazione del Corteo storico di San Nicola (ed. 2025-2026).

Il provvedimento nasce dalla volontà di consolidare e potenziare, per le edizioni 2025 e 2026, le modalità di realizzazione, organizzazione e gestione integrata del tradizionale Corteo storico affinché la tradizionale sfilata si configuri quale significativo momento di identità culturale e di aggregazione della comunità, rafforzando l’offerta culturale e turistica complessiva della città di Bari, in linea con gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale.

L’importo disponibile per le due annualità è pari a d € 198.000 (Iva inclusa). La delibera odierna contempla, inoltre, la possibilità di realizzare, per l’edizione 2025, un ulteriore spettacolo ideato per arricchire il percorso del Corteo e il passaggio della Caravella, che dovrà essere curato e definito in collaborazione con il soggetto che si aggiudicherà la realizzazione dell’edizione 2025 del Corteo storico, in modo che l’intero evento risulti come un momento unitario, rafforzato dalla collaborazione tra più soggetti.

“Con l’avviso che verrà pubblicato nelle prossime ore – commenta Paola Romano – intendiamo selezionare il soggetto con cui organizzare, per i prossimi due anni, il Corteo storico sulla base della qualità della proposta. Una manifestazione che, per i baresi e tutti i fedeli del nostro santo patrono, rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno, intorno al quale si stringe l’intera comunità barese, e allo stesso tempo un’occasione unica di promozione culturale della nostra città”.